Пентагон: США поддерживают усиление Вооруженных Сил Украины
16.02.2017 07:59
В оборонном ведомстве Соединенных Штатов главу МИД Павла Климкина заверили, что американская поддержка реформ в Украине и ее армии останется в силе
Боб Уорк (фото - ЕРА)
США продолжат оказывать помощь Украине для наращивания ее военного потенциала и уровня внутренней безопасности. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон, говоря о результатах встречи первого замглавы Пентагона Роберта Уорка с главой МИД Павлом Климкиным.
"Лидеры обсудили недавнюю эскалацию насилия соединенными российско-сепаратистскими войсками на востоке Украины, равно как и поддержку США Украины в отношении усиления возможностей внутренней безопасности и профессионализма Вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Уорк, заверила пресс-атташе ведомства, сказал украинскому министру, что США настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
"Он призвал Украину сохранять приверженность реформам, которые приведут к увеличению эффективности сил оборонного сектора", - процитировала она Уорка.
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14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе. В ответ на это глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Озеров отметил, что Крымский полуостров, который российские войска оккупировали в 2014 году, якобы не может быть "предметом торга между РФ и США".
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