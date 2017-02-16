Пентагон: США поддерживают усиление Вооруженных Сил Украины

В оборонном ведомстве Соединенных Штатов главу МИД Павла Климкина заверили, что американская поддержка реформ в Украине и ее армии останется в силе

США продолжат оказывать помощь Украине для наращивания ее военного потенциала и уровня внутренней безопасности. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон, говоря о результатах встречи первого замглавы Пентагона Роберта Уорка с главой МИД Павлом Климкиным.

"Лидеры обсудили недавнюю эскалацию насилия соединенными российско-сепаратистскими войсками на востоке Украины, равно как и поддержку США Украины в отношении усиления возможностей внутренней безопасности и профессионализма Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Уорк, заверила пресс-атташе ведомства, сказал украинскому министру, что США настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.





"Он призвал Украину сохранять приверженность реформам, которые приведут к увеличению эффективности сил оборонного сектора", - процитировала она Уорка.



