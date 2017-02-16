Оппоблок саботирует заседания КСУ об антикоррупционном законе
16.02.2017 11:20
Причины неявки депутаты Александр Долженков, Юрий Мирошниченко, Василий Нимченко и Дмитрий Шпенов суду объяснить не потрудились, рассказал глава КСУ
Конституционный Суд Украины в очередной раз отложил рассмотрение дела по антикоррупционному закону из-за повторной неявки на заседание депутатов Оппозиционного блока. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
После совещания глава КСУ Юрий Баулин объявил о переносе рассмотрения дела.
"Представители субъекта права на конституционное представление во второй раз не явились на заседание по причинам, которые они нам не пояснили. Суд считает это проявлением неуважения к Конституционному Суду Украины", - сказал он.
В связи с неявкой представителей Оппоблока суд направит письмо субъекту конституционного представления с информацией о том, почему не рассматривается дело. Также в КСУ решили попросить тех, кто подал представление, и президента Петра Порошенко обеспечить явку представителей в суд.
Представители субъекта права на конституционное представление (депутаты Александр Долженков, Юрий Мирошниченко, Василий Нимченко и Дмитрий Шпенов) уже второй раз не приходят на заседание КСУ: в первый раз рассмотрение дела из-за их неявки было отложено 22 декабря 2016 года.
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Субъекты конституционного представления просили КСУ рассмотреть, соответствуют ли Конституции ряд положений закона о противодействии коррупции. Например, положение о том, что членами семьи являются совершеннолетние дети, родители, другие лица, которые проживают вместе и связаны общим бытом. А также положение, по которому НАПК имеет прямой доступ к базам данных органов власти и может пользоваться правительственными системами связи, другими сетями спецсвязи.
Помимо этого, авторы представления сомневаются в конституционности статьи 366.1, по которой за декларирование заведомо недостоверной информации должностные лица могут получить до двух лет лишения свободы.
По мнению авторов представления, такие положения закона "нарушают конституционный принцип верховенства права, индивидуальной ответственности, запрета вмешиваться в личную жизнь и распространять конфиденциальную информацию".
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