Охендовский отказался проходить экспертизу на полиграфе

Глава ЦИК подчеркнул, что ни один нормативный документ не предусматривает использование полиграфа в Украине

Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что отказывается проходить экспертизу на полиграфе, поскольку эта процедура, по его словам, в Украине незаконна. Об этом он сказал сегодня журналистам, сообщает Укринформ.

"Принципиально не буду этого делать, потому что эта процедура, во-первых, не предусмотрена Уголовно-процессуальным законом, вы видите, что любые инструменты в руках детективов НАБУ используются противозаконно", - сказал Охендовский на вопрос, планирует ли он пройти экспертизу на полиграфе.

Он подчеркнул, что ни один нормативный документ не предусматривает использование полиграфа в Украине.

Кроме того, Охендовский отметил, что у него нет никакого доверия к следствию НАБУ.

Вчера глава САП Назар Холодницкий заявил, что следствие по делу председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского не закрыто, оно продолжается.

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из черной кассы Партии регионов главой ЦИК Охендовским.

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