Путин обвинил Украину в подготовке терактов и диверсий в России

Путин заявил, что Украина "не готова к мирному решению" развязанной Россией войны в Донбассе и открыто говорит об организации терактов в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что власти Украины не готовы к мирному решению конфликта на юго-востоке страны и делают ставку на "силовое решение проблемы". Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии ФСБ РФ, передает ТАСС.

"Мы видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины, цель этих попыток, цель обострения очевидная - сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", - заявил глава страны-агрессора.

"Более того, (украинские власти, - ред.) открыто говорят об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе, и в России. Нас это не может не беспокоить", - добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что обострение ситуации в Авдеевке Донецкой области спровоцировала сама Украина, которая таким образом пытается получить финансовую помощь от ЕС и США.

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