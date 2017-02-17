Страна-агрессор РФ усилила попытки по дискредитации НАТО - Божок

Российской стороне не удается дискредитировать Украину в Альянсе, сказал исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО

Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявил, что страна-агрессор активизировала попытки дискредитации НАТО. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Активны попытки дискредитации самого НАТО, как организации, его руководства. Как известно, недавно была попытка каких-то клоунов с территории России провести фейковый телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО от имени президента Украины. Провокации оказались напрасными, так называемых пранкеров разоблачили. Но эти шуты создали фейковый разговор, который распространили российские СМИ", - сказал Божок.

По его словам, все эти действия имеют лишь обратный эффект, по сравнению с тем, чего хотят достичь российские провокаторы.

"Они имеют цель - дестабилизировать или подорвать отношения Украины с НАТО, но получается наоборот. Благодаря таким бестолковым попыткам, наши отношения с Альянсом становятся все крепче, рабочие контакты становятся более доверительными. Укрепляется имидж Украины в НАТО и Альянса в нашем государстве", - отметил Божок.

Он подчеркнул, что российской стороне не удается дискредитировать Украину в Альянсе. "Мы видим, что эти усилия наращиваются, мы их отслеживаем и реагируем", - добавил Божок.

16 февраля Божок сказал, что не исключает Россия может использовать проведение летом военных учений Запад-2017 для осуществления очередных провокаций

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