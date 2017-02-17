В Станице продолжают вещание радио террористов и российские СМИ

Жители украинского поселка жалуются на российскую пропаганду, которую им приходится слушать и смотреть по радио и ТВ

В Станице Луганской, которая находится в 12 км от оккупированного Луганска, продолжают вещание российские каналы и радио террористической организации ЛНР под названием Победа, несмотря на заявления Министерства информационной политики (МИП, - ред). Об этом LIGA.net сообщили сегодня местные жители.

"Говорили, что будут глушить. Вот,уже как полгода не могут этого сделать", - сказала местная жительница Марина.

По ее словам, в больнице, где лежит ее сын, раненые бойцы АТО вынуждены слушать радио боевиков.

"Представляете, радио Победа, которое несет такую чушь, начиная от бесплатного образования и, заканчивая, "освобождением" от ВСУ Станицы, Северодонецка слушают наши военные, другой радиостанции просто не ловит приемник", - пожаловалась Марина.

Она уточнила, что украинское радио включают только в центре поселка через громкоговоритель.

"Поэтому те, кто живет далеко от центра поселка, вынуждены слушать эту российскую пропаганду, при этом, к сожалению, многие верят", - добавила она.

Станичанин Алексей отметил, что в настоящее время только на спутниковую антенну можно смотреть украинские каналы.

"Но сейчас - это слишком дорогое удовольствие", - сказал он.

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2 июня сообщалось, что в Станице Луганской на линии разграничения введен в действие радиовещательный FM-передатчик на частоте 89,3 МГц для вещания украинского регионального радио Пульс.

"После установки необходимого оборудования, жители поселка городского типа Станица Луганская будут получать достоверную информацию о событиях и смогут слушать радиопрограммы журналистов", - отметили тогда в МИП.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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