МИД Румынии: Поддержим Украину в любом международном формате

Глава МИД Румынии заверил, что Украина получит поддержку страны в стремлении восстановить территориальную целостность

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заверил, что страна будет поддерживать Украину в любом международном формате, который поспособствует восстановлению территориальной целостности.

Об этом он сказал на встрече с главой МИД Павлом Климкиным, передает пресс-служба ведомства.



Министры обсудили проведение в этом году заседания украинско-румынской совместной президентской комиссии.



Климкин также поблагодарил Мелешкану за поддержку официальным Бухарестом в противостоянии российской агрессии.

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