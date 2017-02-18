МИД Румынии: Поддержим Украину в любом международном формате
Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заверил, что страна будет поддерживать Украину в любом международном формате, который поспособствует восстановлению территориальной целостности.
Об этом он сказал на встрече с главой МИД Павлом Климкиным, передает пресс-служба ведомства.
Министры обсудили проведение в этом году заседания украинско-румынской совместной президентской комиссии.
Климкин также поблагодарил Мелешкану за поддержку официальным Бухарестом в противостоянии российской агрессии.
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