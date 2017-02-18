USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

МИД Румынии: Поддержим Украину в любом международном формате

18.02.2017 07:58
Глава МИД Румынии заверил, что Украина получит поддержку страны в стремлении восстановить территориальную целостность
МИД Румынии: Поддержим Украину в любом международном формате
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заверил, что страна будет поддерживать Украину в любом международном формате, который поспособствует восстановлению территориальной целостности.

Об этом он сказал на встрече с главой МИД Павлом Климкинымпередает пресс-служба ведомства.

Министры обсудили проведение в этом году заседания украинско-румынской совместной президентской комиссии.

Климкин также поблагодарил Мелешкану за поддержку официальным Бухарестом в противостоянии российской агрессии. 

Читайте также: Парламент Румынии рассмотрит признание Голодомора геноцидом

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 