Порошенко готовит заявление в ответ на указ Путина о паспортах

Президент Петр Порошенко отреагирует сразу после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом

Президент Украины Петр Порошенко готовит заявление в ответ на указ президента страны-агрессора Владимира Путина о признании действительными "документов", которые выдают в оккупированных районах Донбасса.

"Мы слышали об этом. Президент отреагирует сразу после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом", - сказали LIGA.net в окружении президента.

Ранее сообщалось, что президент Украины 17-18 февраля находится с рабочим визитом в ФРГ и участвует в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках конференции Петр Порошенко проводит встречу с Майком Пенсом.

Накануне Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Путин подписал соответствующий указ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.