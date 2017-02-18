Аваков о стрельбе в Харькове: МВД не потерпит "героев" с оружием

Министр внутренних дел, комментируя перестрелку в Харькове, пообещал не допустить распространения альтернативных подразделений с оружием

МВД не потерпит появления на улицах украинских городов альтернативных подразделений с оружием. Так в Facebook прокомментировал инцидент со стрельбой в Харькове министр внутренних дел Арсен Аваков









Глава МВД назвал инцидент со стрельбой в Харькове в ночь с 17 на 18 февраля постыдным и сообщил о задержании "девяти "героев" в камуфляже, бегущих с места базарной разборки.. в детский садик спрятать оружие".





В Харькове в ночь с 17 на 18 февраля в жилом массиве Алексеевка произошла перестрелка между ветеранами батальона "Донбасс" и членами "Схидного корпуса" якобы из-за спора о блокаде. Пострадавший во время стрельбы попал в больницу.





Бывший командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский сообщил , что возможный участник перестрелки в жилом массиве Харькова Алексеевка с позывным Испанец уже демобилизирован и отношения к батальону уже больше года не имеет.





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"Даже если ты герой войны, нельзя бегать по жилым кварталам Харькова с оружием и доказывать всем свою "крутизну". МВД не будет терпеть на улицах ни одного альтернативного подразделения, которое присваивает себе право регулировать порядок с помощью оружия, самодельного шеврона или камуфляжа. Особенно, если им хорошо платят сомнительные личности", - отметил министр.