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Аваков о стрельбе в Харькове: МВД не потерпит "героев" с оружием

18.02.2017 20:50
Министр внутренних дел, комментируя перестрелку в Харькове, пообещал не допустить распространения альтернативных подразделений с оружием
Аваков о стрельбе в Харькове: МВД не потерпит "героев" с оружием
Арсен Аваков
МВД не потерпит появления на улицах украинских городов альтернативных подразделений с оружием. Так в Facebook прокомментировал инцидент со стрельбой в Харькове министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Даже если ты герой войны, нельзя бегать по жилым кварталам Харькова с оружием и доказывать всем свою "крутизну". МВД не будет терпеть на улицах ни одного альтернативного подразделения, которое присваивает себе право регулировать порядок с помощью оружия, самодельного шеврона или камуфляжа. Особенно, если им хорошо платят сомнительные личности", - отметил министр.

Глава МВД назвал инцидент со стрельбой в Харькове в ночь с 17 на 18 февраля постыдным и сообщил о задержании "девяти "героев" в камуфляже, бегущих с места базарной разборки.. в детский садик спрятать оружие".

В Харькове в ночь с 17 на 18 февраля в жилом массиве Алексеевка произошла перестрелка между ветеранами батальона "Донбасс" и членами "Схидного корпуса" якобы из-за спора о блокаде. Пострадавший во время стрельбы попал в больницу.

Бывший командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский сообщил, что возможный участник перестрелки в жилом массиве Харькова Алексеевка с позывным Испанец уже демобилизирован и отношения к батальону уже больше года не имеет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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