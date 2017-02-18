За сутки двое военных ранены, у Авдеевки был бой - штаб АТО
18.02.2017 21:31
За сутки в зоне АТО двое украинских военных были ранены, а у Авдеевки было отражено нападение террористов
Пророссийские террористы (фото - ЕРА)
За сутки российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 49 раз, двое украинских военных были ранены. Возле Авдеевки рано утром произошло боестолкновение, нападение было отражено. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новолуганское, Авдеевку, Пески, Невельское, Троицкое, Луганское, Опытное и Зайцево. По Новолуганскому огонь вел снайпер террористов.
На луганском направлении из минометов различных калибров террористы вели огонь по Новоалександровке и Крымскому, а из гранатометов - по Станице Луганской. Из противотанковых ракетных комплексов террористы обстреливали Крымское.
На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Водяное, Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку. По Широкино вели огонь БМП террористов.
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