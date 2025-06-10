В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации: список населенных пунктов

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Во вторник, 10 июня, во время заседания Совета обороны Харьковской области было решено расширить зону принудительной эвакуации гражданских. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Речь идет о ряде населенных пунктов в Купянском районе. Эвакуация гражданских будет проводиться еще с семи населенных пунктов Шевченковской общины.

Это села: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Подобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

"В целом планируем эвакуировать из семи населенных пунктов в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи", — подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове.

31 мая сообщалось, что Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

В то же время оснований для эвакуации из Сум пока нет, утверждает глава ОВА.