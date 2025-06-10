У Харківській області розширили зону примусової евакуації: перелік населених пунктів

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

У вівторок, 10 червня, під час засідання Ради оборони Харківської області вирішили розширити зону примусової евакуації цивільних. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Йдеться про низку населених пунктів у Куп’янському районі. Евакуація цивільних здійснюватиметься ще з семи населених пунктів Шевченківської громади.

Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.

"Загалом плануємо евакуювати з семи населених пунктів у безпечні місця 181 дитину. Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги", – наголосив Синєгубов.

Він додав, що першочергову допомогу евакуйованим нададуть у транзитному центрі у Харкові.