Росія скинула на Куп’янськ фугасну авіабомбу, одна людина загинула
10 червня російські військові скинули на Куп’янськ Харківської області 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу. Внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік. Про це повідомляє поліція Харківської області.
Також постраждали двоє цивільних мешканців міста 68 та 38 років. Пошкоджено понад 30 приватних будинків.
За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, у Куп'янську залишається 1600 мешканців.
- 21 травня Росія вдарила керованою авіабомбою по житловому будинку у селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Одна людина загинула.
- 25 травня російські війська вдарили по місту Купʼянськ Харківської області двома фугасними авіабомбами, внаслідок чого у місті загинули дві жінки та ще троє людей зазнали поранень.