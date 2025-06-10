Росія скинула на Куп’янськ фугасну авіабомбу, одна людина загинула

Ще двоє людей внаслідок російського удару отримали поранення

Наслідки атаки на Куп'янськ (Фото: Національна поліція)

10 червня російські військові скинули на Куп’янськ Харківської області 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу. Внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Також постраждали двоє цивільних мешканців міста 68 та 38 років. Пошкоджено понад 30 приватних будинків.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, у Куп'янську залишається 1600 мешканців.