Росіяни скинули ФАБ-500 на дім у Куп'янську, загинули дві жінки – фото

За пів години після першої атаки військові РФ вдарили по місту 1500-кілограмовою авіабомбою

Наслідки удару по Куп'янську (Фото: Олег Синєгубов)

Зранку 25 травня російські війська вдарили по місту Купʼянськ Харківської області двома фугасними авіабомбами, внаслідок чого у місті загинули дві жінки та ще троє людей зазнали поранень. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Перший удар стався близько 09:30. За попередньою інформацією, ворог використав ФАБ-500.

Авіабомба влучила по території приватного житлового сектору. Загинули дві жінки віком 84 та 57 років.

60-річний чоловік та 75-річна жінка отримали поранення. Ще одна 68-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Було зруйновано та пошкоджено понад 20 домоволодінь, господарські приміщення.

За пів години після першого удару російська армія вдарила по місту вдруге. Попередньо, цього разу було застосовано ФАБ-1500 з універсальним модулем планування та корекції.

Було пошкоджено щонайменше 15 будинків. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов