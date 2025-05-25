Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Последствия удара по Купянску (Фото: Олег Синегубов)

Утром 25 мая российские войска ударили по городу Купянск Харьковской области двумя фугасными авиабомбами, в результате чего в городе погибли две женщины и еще три человека получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Первый удар произошел около 09.30. По предварительной информации, враг использовал ФАБ-500.

Авиабомба попала по территории частного жилищного сектора. Погибли две женщины 84 и 57 лет.

60-летний мужчина и 75-летняя женщина получили ранения. Еще одна 68-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Были разрушены и повреждены более 20 домовладений, хозяйственные помещения.

Через пол часа после первого удара российская армия ударила по городу во второй раз. Предварительно на этот раз был применен ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Было повреждено не менее 15 домов. Без пострадавших.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Фото: Олег Синегубов
Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Фото: Олег Синегубов
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