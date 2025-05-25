Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото

Через пол часа после первой атаки военные РФ ударили по городу 1500-килограммовой авиабомбой

Последствия удара по Купянску (Фото: Олег Синегубов)

Утром 25 мая российские войска ударили по городу Купянск Харьковской области двумя фугасными авиабомбами, в результате чего в городе погибли две женщины и еще три человека получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Первый удар произошел около 09.30. По предварительной информации, враг использовал ФАБ-500.

Авиабомба попала по территории частного жилищного сектора. Погибли две женщины 84 и 57 лет.

60-летний мужчина и 75-летняя женщина получили ранения. Еще одна 68-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Были разрушены и повреждены более 20 домовладений, хозяйственные помещения.

Через пол часа после первого удара российская армия ударила по городу во второй раз. Предварительно на этот раз был применен ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Было повреждено не менее 15 домов. Без пострадавших.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов