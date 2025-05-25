Россияне сбросили ФАБ-500 на дом в Купянске, погибли две женщины – фото
Утром 25 мая российские войска ударили по городу Купянск Харьковской области двумя фугасными авиабомбами, в результате чего в городе погибли две женщины и еще три человека получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Первый удар произошел около 09.30. По предварительной информации, враг использовал ФАБ-500.
Авиабомба попала по территории частного жилищного сектора. Погибли две женщины 84 и 57 лет.
60-летний мужчина и 75-летняя женщина получили ранения. Еще одна 68-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
Были разрушены и повреждены более 20 домовладений, хозяйственные помещения.
Через пол часа после первого удара российская армия ударила по городу во второй раз. Предварительно на этот раз был применен ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Было повреждено не менее 15 домов. Без пострадавших.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
- В ночь на 25 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников. Погибли 12 человек, еще более 60 получили ранения.
- За ночь Россия применила по Украине 367 средств воздушного нападения. Сбиты 45 крылатых ракет и обезврежены 266 БпЛА.