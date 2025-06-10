Россия сбросила на Купянск фугасную авиабомбу, один человек погиб
Последствия атаки на Купянск (Фото: Национальная полиция)

10 июня российские военные сбросили на Купянск Харьковской области 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу. В результате атаки погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Также пострадали два гражданских жителя города 68 и 38 лет. Повреждены более 30 частных домов.

По факту военного преступления возбуждено уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

По данным главы Харьковской областной военной администрации, в Купянске остается 1600 жителей.

Россия сбросила на Купянск фугасную авиабомбу, один человек погиб
Россия сбросила на Купянск фугасную авиабомбу, один человек погиб
Россия сбросила на Купянск фугасную авиабомбу, один человек погиб
Россия сбросила на Купянск фугасную авиабомбу, один человек погиб
  • 21 мая Россия ударила управляемой авиабомбой по жилому дому в поселке Купянск-Узловой Харьковской области. Один человек погиб.
  • 25 мая российские войска ударили по городу Купянск Харьковской области двумя фугасными авиабомбами, в результате чего в городе погибли две женщины и еще три человека получили ранения.
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