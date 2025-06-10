Россия сбросила на Купянск фугасную авиабомбу, один человек погиб

Еще два человека в результате российского удара получили ранения

Последствия атаки на Купянск (Фото: Национальная полиция)

10 июня российские военные сбросили на Купянск Харьковской области 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу. В результате атаки погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Также пострадали два гражданских жителя города 68 и 38 лет. Повреждены более 30 частных домов.

По факту военного преступления возбуждено уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

По данным главы Харьковской областной военной администрации, в Купянске остается 1600 жителей.