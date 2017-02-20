Депутата из фракции РПЛ могут исключить за предложение сдать Крым

Американские СМИ сообщили, что накануне нардеп Андрей Артеменко якобы передал в Белый дом предложение об урегулировании российско-украинской войны

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко предлагает своему депутату Андрею Артеменко сдать мандат и пригрозил исключить из фракции за предложение отдать России временно оккупированный Крым в аренду. Об этом Ляшко заявил, выступая на заседании согласительного совета Верховной Рады, сообщает корреспондент LIGA.net.



По словам лидера радикалов, Артеменко свое предложение во фракции не обсуждал и это его личная позиция.



"Я сегодня официально обратился к Андрею Артеменко с предложением сложить депутатский мандат. Если он хочет быть новым миротворцем за счет интересов Украины, должен как мужик сложить депутатский мандат. А под прикрытием депутатского мандата продвигать сепаратистские идеи мы никому не позволим", - заявил Ляшко.



Он также сообщил, что сегодня в 15:00 состоится заседание фракции Радикальной партии.



"Если Андрей Артеменко до того не примет решение о сложении мандата добровольно, я как лидер фракции буду ставить вопрос об исключении Артеменко из фракции. Надеюсь, фракция меня поддержит", - подчеркнул Ляшко.



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19 февраля 2017 года издание New York Times сообщило, что якобы за неделю до отставки советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.



Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет.



В документе также якобы содержатся данные о коррупции президента Петра Порошенко.



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