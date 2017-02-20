БПП, Народный фронт и партия Ляшко подписали Декларацию единства

В декларации речь идет о том, что Россия не ограничивается военной интервенцией, но и пытается расколоть Украину и дестабилизировать ее политсистему

Блок Петра Порошенко, Народный фронт и Радикальная партия подписали Декларацию единства. По результатам круглого стола "Единство ради победы" декларацию подписали представитель президента в парламенте, депутат БПП Артур Герасимов, лидер фракции Народный фронт и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, передает корреспондент LIGA.net.

В декларации речь идет о том, что Россия не ограничивается военной интервенцией, но и пытается расколоть Украину и дестабилизировать ее политическую систему.

"Мы, участники круглого стола, подтверждаем свою преданность принципам Революции достоинства и обязуемся соблюдать их в повседневной политической деятельности. Ради сохранения государственности Украины, мы готовы объединиться вокруг общих ценностей и отбросить мелкие политические разногласия", - сказано в декларации.

По просьбе Ляшко из итоговой декларации убрали пункт, в котором подписанты обязуются продолжать курс реформ, зафиксированный в коалиционном соглашении "Европейская Украина". Ляшко пояснил это тем, что фракция Радикальной партии уже не входит в состав коалиции, но принципы единства разделяет.

Представители фракций Батькивщина и Самопомощь на круглый стол не пришли. Модератор круглого стола, экс-министр образования Сергей Квит отметил, что они в любой момент могут присоединиться к декларации.

Представитель общественной организации "Вільни люди", которая стала инициатором круглого стола, Сергей Кузан отметил, что поправка Ляшко не ослабляет декларацию. Он подчеркнул, что выполнение коалиционного соглашения остается актуальным и общественный сектор все равно будет требовать от политиков продолжения курса реформ, прописанного в соглашении. "Мы хотим видеть власть, которая пришла после Майдана, единой и способной проводить реформы. Воплощать принципы, задекларированные во время Революции достоинства", - сказал он.

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