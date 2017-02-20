Ахметова допросили в НАБУ по делу о пленках Онищенко

Бизнесмен был допрошен в качестве свидетеля по делу о пленках Онищенко

В Национальном антикоррупционном бюро допросили бизнесмена Рината Ахметова в рамках дела о пленках Онищенко. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Он прибыл сюда как свидетель. О чем шла речь, мы говорить не можем, потому что существует тайна следствия", - сказали в пресс-службе НАБУ.

Там уточнили, что Ахметов был допрошен в рамках так называемого дела о пленках Онищенко.

На днях беглый народный депутат Александр Онищенко обнародовал вторую часть своих записей. По словам Онищенко, его собеседником в записанном разговоре является экс-депутат из фракции Народный фронт Николай Мартыненко. В ходе разговора собеседник Онищенко соглашается с утверждением о вымогательстве денег у Ахметова со стороны Петра Порошенко.

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