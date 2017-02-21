Дело о госизмене Януковича будет передано в суд 14 марта - Матиос

По словам главного военного прокурора, до этого времени еще будут внесены изменения, которые существенно усилят процессуальную позицию

14 марта обвинительный акт за государственную измену беглого президент Украины Виктора Януковича будет передан в суд для рассмотрения по сути. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112.

Он также уточнил, что до этого времени будут внесены соответствующие изменения, которые существенно усилят процессуальную позицию соответствующую нормам международного права по части заочного осуждения.

20 февраля сообщалось, что Кабинету министров предлагают распределить 152 млн грн, уплаченные в бюджет экс-замглавы Государственной налоговой службы Андреем Головачом и экс-замминистра экономики Александром Сухомлином, между семьями погибших во время Революции достоинства и в зоне проведения АТО.

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