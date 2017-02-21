Нардепу Артеменко прокуратура вменяет государственную измену

Правоохранители расценивают предложение депутата Андрея Артеменка сдать АР Крым "в аренду" РФ как госизмену, за что открыли уголовное производство

Против народного депутата Верховной Рады Андрей Артеменко, предложившего передать Крым России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет, открыли уголовное производство. Выписку из уголовного производства опубликовал Генеральный прокурор Юрий Луценко у себя в Facebook.

В фабуле производства сказано, что нардеп Артеменко, "находясь за пределами Украины, по предварительному сговору с государственной властью Российской Федерации, совершил государственную измену, а именно, предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах к передаче в долгосрочную аренду территории автономной республики Крым,. .. что может способствовать легитимизации временной оккупации полуострова", говорится в сообщении.

Прокуратура АР Крым квалифицировала действия депутата как нарушение ч.1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.

Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов.

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