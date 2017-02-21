Нардепу Артеменко прокуратура вменяет государственную измену
Против народного депутата Верховной Рады Андрей Артеменко, предложившего передать Крым России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет, открыли уголовное производство. Выписку из уголовного производства опубликовал Генеральный прокурор Юрий Луценко у себя в Facebook.
В фабуле производства сказано, что нардеп Артеменко, "находясь за пределами Украины, по предварительному сговору с государственной властью Российской Федерации, совершил государственную измену, а именно, предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах к передаче в долгосрочную аренду территории автономной республики Крым,. .. что может способствовать легитимизации временной оккупации полуострова", говорится в сообщении.
Прокуратура АР Крым квалифицировала действия депутата как нарушение ч.1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.
19 февраля издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.
Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов.
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