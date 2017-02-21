Луценко призвал начать международное преследование боевиков ЛДНР

Чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, мир должен начать международное уголовное преследование террористов ЛНР и ДНР

Украина нуждается в скорейшем политическом решении о начале международного уголовного преследования членов террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сказал сегодня во время общения с журналистами.

Он сообщил, что ст. 258 УК Украины (террористический акт) является одной из самых широко применяемых сейчас на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы все помним обострения ситуации в Авдеевке, все помним о жертвах. Все случаи действий в отношении гражданских лиц Авдеевки квалифицированы как террористический акт", - отметил Луценко.

По его словам, правоохранители четко фиксируют все случаи террористических актов не только против военнослужащих Украины, но и против гражданского населения, а также фиксируют все материальные убытки, которые наносят террористы как промышленным, так и жилым объектам инфраструктуры.

"Это месседж для европейских друзей Украины - мы нуждаемся в защите мирного населения от террористических актов, которые ежедневно совершаются на территории Украины. Мы нуждаемся в скорейшем политическом решении о начале международного уголовного преследования членов террористических организаций ДНР и ЛНР", - подчеркнул Луценко.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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