79% американцев, поддерживающих республиканцев, против помощи Украине – WSJ
Избиратели-республиканцы, в отличие от демократов, все чаще выступают против помощи Украине и соблюдения США международных обязательств. Это свидетельствует о глубоких разногласиях между двумя политическими партиями. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса.
Согласно новому опросу, 79% республиканцев выступили против продления американской финансовой помощи Украине для ее защиты от России, в то время как 83% демократов поддержали ее.
В общем измерении среди всех избирателей 49% поддержали продление помощи Украине, а 44% против.
В целом, как отмечает издание, результаты опроса перекликаются с позициями лидеров партий.
46 президент США Джо Байден и демократы решительно поддерживали защиту Украины и заявляли, что США будут делать это "столько, сколько нужно".
Новый президент Дональд Трамп и его однопартийцы решили выступить посредником по прекращению войны с Россией вместо дальнейшей помощи Украине в ее защите.
Также новый опрос WSJ показал большую разницу в оценке сторонниками двух ведущих партий участия США во внешних союзах.
Около 81% республиканцев согласились, что союзники США не взяли на себя достаточно ответственности за свою защиту и что США должны прекратить использовать налоговые средства для их защиты.
Напротив, 83% демократов согласились с утверждением, что "международные альянсы являются источником силы" и должны поддерживаться за счет налогов.
"Разногласия между двумя политическими партиями в отношении американской внешней политики переросли в пропасть", – заключило издание.
Опрос был проведен Wall Street Journal по собственной инициативе. По телефону было опрошено 1500 зарегистрированных избирателей с 27 марта по 1 апреля. Ошибка для выборки составляет около 2,5%.
- Опрос NBC показал, что 61% зарегистрированных избирателей в США поддерживают Украину, только 2% поддерживают Россию.
- Согласно опросу CNN, большинство американцев сомневаются, что подход президента Дональда Трампа по поводу завершения российско-украинской войны принесет положительный результат.
- 18 марта опрос Gallup показал, что 46% американцев считают, что США делают недостаточно, чтобы помочь Украине. Кроме того, 70% опасаются, что потенциальное мирное соглашение будет выгодно России.