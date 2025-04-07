79% американцев, поддерживающих республиканцев, против помощи Украине – WSJ

В то же время большинство избирателей-демократов выступают за продолжение помощи, что свидетельствует о глубоком политическом расколе общества

Иллюстративное фото (Фото: state.gov)

Избиратели-республиканцы, в отличие от демократов, все чаще выступают против помощи Украине и соблюдения США международных обязательств. Это свидетельствует о глубоких разногласиях между двумя политическими партиями. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Согласно новому опросу, 79% республиканцев выступили против продления американской финансовой помощи Украине для ее защиты от России, в то время как 83% демократов поддержали ее.

В общем измерении среди всех избирателей 49% поддержали продление помощи Украине, а 44% против.

В целом, как отмечает издание, результаты опроса перекликаются с позициями лидеров партий.

46 президент США Джо Байден и демократы решительно поддерживали защиту Украины и заявляли, что США будут делать это "столько, сколько нужно".

Новый президент Дональд Трамп и его однопартийцы решили выступить посредником по прекращению войны с Россией вместо дальнейшей помощи Украине в ее защите.

Читайте также От какой помощи США мы действительно зависимы и какой выход

Также новый опрос WSJ показал большую разницу в оценке сторонниками двух ведущих партий участия США во внешних союзах.

Около 81% республиканцев согласились, что союзники США не взяли на себя достаточно ответственности за свою защиту и что США должны прекратить использовать налоговые средства для их защиты.

Напротив, 83% демократов согласились с утверждением, что "международные альянсы являются источником силы" и должны поддерживаться за счет налогов.

"Разногласия между двумя политическими партиями в отношении американской внешней политики переросли в пропасть", – заключило издание.

Опрос был проведен Wall Street Journal по собственной инициативе. По телефону было опрошено 1500 зарегистрированных избирателей с 27 марта по 1 апреля. Ошибка для выборки составляет около 2,5%.