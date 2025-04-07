79% американців, які підтримують республіканців, проти допомоги Україні – WSJ
Виборці-республіканці, на відміну від демократів, усе частіше виступають проти допомоги Україні та дотримання США міжнародних зобов’язань. Це свідчить про глибокі розбіжності між двома політичними партіями. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування.
Згідно з новим опитуванням, 79% республіканців виступили проти продовження американської фінансової допомоги Україні для її захисту від Росії, тоді як 83% демократів підтримали її.
У загальному вимірі серед усіх виборців 49% підтримали продовження допомоги Україні, а 44% були проти.
Загалом, як зазначає видання, результати опитування перегукуються з позиціями лідерів партій.
46-й президент США Джо Байден і демократи рішуче підтримували захист України та заявляли, що США будуть робити це "стільки, скільки потрібно".
Новий президент Дональд Трамп і його однопартійці вирішили виступити посередником у припиненні війни з Росією замість подальшої допомоги Україні в її захисті.
Також нове опитування WSJ показало велику різницю в оцінці прихильниками двох провідних партій участі США у зовнішніх союзах.
Близько 81% республіканців погодилися, що союзники США не взяли на себе достатньо відповідальності за власний захист і що США повинні припинити використовувати податкові кошти для їхнього захисту.
Навпаки, 83% демократів погодилися із твердженням, що "міжнародні альянси є джерелом сили" і повинні підтримуватися коштом податків.
"Розбіжності між двома політичними партіями щодо американської зовнішньої політики переросли в прірву", – зробило висновок видання.
Опитування було проведено Wall Street Journal за власною ініціативою. Телефоном було опитано 1500 зареєстрованих виборців з 27 березня до 1 квітня. Похибка для вибірки становить близько 2,5%.
- Опитування NBC показало, що 61% зареєстрованих виборців у США підтримують Україну, лише 2% підтримують Росію.
- Згідно з опитуванням CNN, більшість американців сумніваються, що підхід президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни принесе позитивний результат.
- 18 березня опитування Gallup показало, що 46% американців вважають, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Україні. Крім того, 70% побоюються, що потенційна мирна угода буде вигідною Росії.