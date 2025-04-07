79% американців, які підтримують республіканців, проти допомоги Україні – WSJ

Водночас більшість виборців-демократів виступають за продовження допомоги, що свідчить про глибокий політичний розкол суспільства

Ілюстративне фото (Фото: state.gov)

Виборці-республіканці, на відміну від демократів, усе частіше виступають проти допомоги Україні та дотримання США міжнародних зобов’язань. Це свідчить про глибокі розбіжності між двома політичними партіями. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування.

Згідно з новим опитуванням, 79% республіканців виступили проти продовження американської фінансової допомоги Україні для її захисту від Росії, тоді як 83% демократів підтримали її.

У загальному вимірі серед усіх виборців 49% підтримали продовження допомоги Україні, а 44% були проти.

Загалом, як зазначає видання, результати опитування перегукуються з позиціями лідерів партій.

46-й президент США Джо Байден і демократи рішуче підтримували захист України та заявляли, що США будуть робити це "стільки, скільки потрібно".

Новий президент Дональд Трамп і його однопартійці вирішили виступити посередником у припиненні війни з Росією замість подальшої допомоги Україні в її захисті.

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Також нове опитування WSJ показало велику різницю в оцінці прихильниками двох провідних партій участі США у зовнішніх союзах.

Близько 81% республіканців погодилися, що союзники США не взяли на себе достатньо відповідальності за власний захист і що США повинні припинити використовувати податкові кошти для їхнього захисту.

Навпаки, 83% демократів погодилися із твердженням, що "міжнародні альянси є джерелом сили" і повинні підтримуватися коштом податків.

"Розбіжності між двома політичними партіями щодо американської зовнішньої політики переросли в прірву", – зробило висновок видання.

Опитування було проведено Wall Street Journal за власною ініціативою. Телефоном було опитано 1500 зареєстрованих виборців з 27 березня до 1 квітня. Похибка для вибірки становить близько 2,5%.