Майже 50% американців вважають допомогу США Україні недостатньою – опитування

Це на 16% більше, ніж у грудні 2022 року, і є найвищим показником за весь час повномасштабної війни РФ проти України

Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN

Через три роки повномасштабної російсько-української війни 46% американців вважають, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Україні. Крім того, 70% побоюються, що потенційна мирна угода буде вигідною Росії, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією Gallup.

Як зазначають соціологи, це на 16% більше, ніж у грудні 2022 року, і є найвищим показником за весь час повномасштабної війни РФ проти України. Водночас менше людей стали вважати, що США надають Україні надто багато (30%) або достатньо (23%) допомоги.

Щодо питання підтримки України в поверненні своїх територій, то 53% американців вважають, що США повинні продовжувати підтримувати Україну, навіть якщо це потребує тривалого втручання, натомість 45% хочуть швидко завершити війну, навіть якщо це означає поступки Росії.

Однак 79% американців турбуються, що Росія може порушити умови будь-якої мирної угоди, і 70% побоюються, що угода буде надто вигідною для Росії.

Зазначається, що опитування Gallup відбувалося 3–11 березня – невдовзі після суперечливої зустрічі 28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом та президентом Володимиром Зеленським.