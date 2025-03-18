Около 50% американцев считают помощь США Украине недостаточной – опрос

Это на 16% больше, чем в декабре 2022 года, и является самым высоким показателем за все время полномасштабной войны РФ против Украины

Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN

Через три года полномасштабной российско-украинской войны 46% американцев считают, что США делают недостаточно, чтобы помочь Украине. Кроме того, 70% опасаются, что потенциальное мирное соглашение будет выгодно России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Gallup.

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Как отмечают социологи, это на 16% больше, чем в декабре 2022 года, и является самым высоким показателем за все время полномасштабной войны РФ против Украины. В то же время, меньше людей стали считать, что США оказывают Украине слишком много (30%) или достаточно (23%) помощи.

Что касается вопроса поддержки Украины в возвращении своих территорий, то 53% американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину, даже если это требует длительного вмешательства, 45% хотят быстро завершить войну, даже если это означает уступки России.

Однако 79% американцев беспокоятся, что Россия может нарушить условия любого мирного соглашения, и 70% опасаются, что соглашение будет слишком выгодно для России.

Отмечается, что опрос Gallup происходил 3-11 марта – вскоре после противоречивой встречи 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джэем Ди Вэнсом и президентом Владимиром Зеленским.