Янукович: В Украину не вернусь, вводить войска не просил

Беглый экс-президент Украины заявил, что не собирается возвращаться в Киев, но даст показания следователям

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович возвращаться не собирается, а вводить войска в Украину не просил. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве.

"Я готов дать все показания следователям, но предложение приехать мне в Киев - что оно означает? Это какая-то, можно сказать, игра. Я им не доставил удовольствия меня захватить или убить в тот период времени, а сейчас это просто фарс", - сказал он.

Янукович также сообщил, что собрал уже три тома доказательств о своей невиновности.

"Я не просил вводить войска в Украину. Это не так. Власть пытается сейчас меня обвинить", - заявил он.

Однако ранее было опубликовано письмо Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска.

"В этой связи (событиями на Майдане - ред.) обращаюсь к президенту России В.В.Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - говорится в тексте документа.

20 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что 14 марта обвинительный акт за государственную измену беглого президент Украины Виктора Януковича будет передан в суд для рассмотрения по сути.

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