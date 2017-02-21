Луценко пояснил, как экс-депутат Госдумы РФ получил гражданство

Бежавший в Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков "автоматически" получил гражданство, поскольку у него есть родственники первой линии в стране

Экс-депутат нелегитимной Госдумы РФ Денис Вороненков, который голосовал за аннексию Крыма, получил гражданство Украины законно. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком.

"Я читаю реакцию наших граждан, которые возмущены тем, что добровольцам-иностранцам не предоставляют украинское гражданство, а российский депутат-коммунист вдруг его получил. Обращаю ваше внимание, что действующее законодательство предусматривает автоматическое предоставление гражданства после поступления заявления от гражданина, у которого есть родственники первой линии, проживающих на территории Украины", - заявил Луценко.

"У этого гражданина, о котором вы упоминаете, такие родственники проживают в одной из южных областей Украины. Поэтому он воспользовался предоставленным действующим законом о возможности стать гражданином Украины", - добавил генпрокурор.

Луценко отметил, что, согласно закону, гражданство Украины обязывает Вороненкова отвечать за свои действия, которые вредили территориальной целостности и суверенитета страны. "Мы это конечно проверим, но давайте не забывать о необходимости использовать его показания по делу о государственной измене Януковича", - сказал глава ГПУ.

Ранее российское издание Коммерсант со ссылкой на источник сообщало, что экс-депутат Госдумы РФ сам проявил инициативу и "вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко".

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