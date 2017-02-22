Рада разблокировала подписание закона об амнистии бойцов АТО
Верховная Рада открыла путь к подписанию спикером и президентом закона об амнистии в 2016 году N4255, который, в частности, предусматривает амнистию участников АТО. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
За проект постановления об отмене решения парламента от 22 декабря 2016 года о принятии закона проголосовали лишь 22 народных депутата при 226 минимально необходимых. Таким образом, спикер Андрей Парубий может подписать законодательный акт и направить его президенту.
Выступая на митинге под зданием Рады, депутат Андрей Ильенко заявил, что это голосование - один из результатов сегодняшней акции.
"Этого вопроса не было в повестке дня. Но благодаря вашему присутствию тут сегодня было голосование, результатом которого станет амнистия участников российско-украинской войны", - сказал он.
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22 декабря 2016 года Рада одобрила предложения президента к закону об амнистии в 2016 году, которые предусматривали амнистию участников АТО.
Согласно закону, те, кто принимал участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения и получил статус участника боевых действий, освобождаются от отбывания наказания на определенный срок и других наказаний, не связанных с лишением свободы.
В соответствии с предложениями президента, этот пункт будет применяться к участникам АТО, за исключением лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
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