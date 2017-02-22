Беларуси и Балтии стоит подготовиться к сюрпризам РФ - Порошенко
Россия хотела бы изменить геополитический ландшафт всей Европы, поэтому Беларуси и странам Балтии стоит быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы. Об этом сообщил на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины президент Петр Порошенко.
"На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Хотя я уверен, что президент Лукашенко не позволит, о чем он мне неоднократно говорил, использовать свою территорию для недружественных действий в отношении нас", - сказал он.
Глава государства напомнил, что Беларусь не признала фейковых "паспортов" террористических организаций ДНР и ЛНР.
"Уверен в том, что когда выдают на временно оккупированных территориях вместо документов эти бумажки - их это не спасет", - отметил Порошенко.
По его словам, указ российского лидера Владимира Путина о признании "документов ЛДНР" является "фактическим признаком признания этих оккупированных территорий Российской Федерацией".
"И, наученный опытом, советовал бы белорусам, как и странам Балтии, быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы. Агрессивная политика является элементом очень опасной игры, которую ведет руководство России с целью кардинально изменить геополитический ландшафт всего европейского континента", - подчеркнул он.
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