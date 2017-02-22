Беларуси и Балтии стоит подготовиться к сюрпризам РФ - Порошенко

Кремль ведет агрессивную игру, чтобы кардинально изменить геополитический ландшафт всего европейского континента, предостерег президент Петр Порошенко

Россия хотела бы изменить геополитический ландшафт всей Европы, поэтому Беларуси и странам Балтии стоит быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы. Об этом сообщил на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины президент Петр Порошенко.

"На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Хотя я уверен, что президент Лукашенко не позволит, о чем он мне неоднократно говорил, использовать свою территорию для недружественных действий в отношении нас", - сказал он.

Глава государства напомнил, что Беларусь не признала фейковых "паспортов" террористических организаций ДНР и ЛНР.

"Уверен в том, что когда выдают на временно оккупированных территориях вместо документов эти бумажки - их это не спасет", - отметил Порошенко.

По его словам, указ российского лидера Владимира Путина о признании "документов ЛДНР" является "фактическим признаком признания этих оккупированных территорий Российской Федерацией".

"И, наученный опытом, советовал бы белорусам, как и странам Балтии, быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы. Агрессивная политика является элементом очень опасной игры, которую ведет руководство России с целью кардинально изменить геополитический ландшафт всего европейского континента", - подчеркнул он.

Читайте также: Порошенко заговорил об угрозе удара из Приднестровья и Крыма

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.