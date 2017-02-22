Партия Качиньского настаивает на запрете украинского национализма

Сенат Польши отказался отзывать из Сейма законопроект о запрете пропаганды тоталитарных символов, в частности, украинского национализма

Польские сенаторы от партии Право и Справедливость отказались поддержать инициативу главы Сената Марека Карчевского об отзыве из Сейма законопроекта о запрете пропаганды тоталитарных символов, в частности, украинского национализма. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение принято во вторник на совместном заседании трех комиссий верхней палаты парламента.

Сенатор от Права и Справедливости Ежи Червинский, который предложил к числу тоталитарных символов отнести, в частности, "литовский и украинский национализм, прусский, российский и немецкий милитаризм", отметил, что польский парламент не должен подвергаться давлению Украины, Германии и Литвы.

По его словам попытка внести изменения в законопроект была предпринята после вмешательства посла Украины в Польше.

Позицию Червинского поддержали еще ряд сенаторов.

Поскольку сенаторы проголосовали против отзыва законопроекта, он будет вынесен на общее обсуждение в Сейме Польши.

Напомним, глава правящей в Польше партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский считает, что восхваление лидера ОУН Степана Бандеры может создать препятствия в интеграции Украины в Европу.

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