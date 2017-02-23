Воздушный щит Украины усилится 60 самолетами - командующий ВС
В текущем году украинская армия получит на вооружение около 60 отремонтированных и модернизированных летательных аппаратов. Об этом заявил командующий Воздушных Сил генерал-полковник Сергей Дроздов, пишет сайт Народная армия.
"От предприятий концерна Укроборонпром в этом году мы должны получить около 60 отремонтированных и модернизированных самолетов", - сказал он.
По словам Дроздова, в это число входят истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и учебно-боевые Л-39.
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"Также в Воздушные Силы поступит до пяти отремонтированных и частично модернизированных зенитно-ракетных комплексов и более 15 средств радиоэлектронной и радиотехнической разведки", - добавил командующий ВС ВСУ.
Кроме того, отметил Дроздов, продолжаются опытно-конструкторские работы по разработке новых радиотехнических станций, модернизации ЗРК и самолетов.
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