СБУ проводит обыски в Житомирском облсовете

Обыски проводятся в рамках дела о вынесении депутатами на голосование неконституционных решений

Сотрудники СБУ проводят обыск и выемку документов в помещении Житомирского областного совета. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.



По ее словам, обыски проводятся в рамках уголовного производства, о котором говорили на последнем брифинге глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко.

Гитлянская уточнила, что речь идет "о том, что в некоторых облрадах некоторые депутаты выносили на голосование противоречащие конституции решения".

На брифинге 21 февраля Грицак сообщил, что СБУ разоблачила ряд организаций, созданных и финансируемых РФ для дестабилизации ситуации в Украине.

"Спецслужбы РФ и так называемая пятая колонна создали ряд проектов. Они называются Общественный совет Днепропетровска, Социальное Запорожье, Одесса порто-франко, Харьковская Слобожанщина. Они продвигаются по нескольким направлениям на уровне отдельных регионов через народных избранников разных уровней. Механизм действия - форумы, круглые столы, конгрессы с обращениями в Верховную Раду, президенту Украины, создавая иллюзию массовой поддержки", - сказал он.

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