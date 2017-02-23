Нижняя палата в Нидерландах поддержала ассоциацию Украина-ЕС

Парламент Нидерландов поддержал закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ еще должен ратифицировать Сенат

Парламент Нидерландов (Вторая палата) поддержал закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ еще должен ратифицировать Сенат (Первая палата). Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее голосование прошло в четверг в Гааге. Голосование было поименным - председательствующий назвал фамилию депутата, и тот должен был заявить, "за" он или "против".

"За" проголосовало 89, "против" - 55. Предложение социалистов, направленное на то, чтобы Украина подписала приложение с так называемыми "обеспокоенностями Нидерландов", поддержки не нашло и было отклонено.

Парламент Нидерландов насчитывает 150 депутатов. Далее документ еще должен быть поддержан Сенатом, так называемой Первой палатой.

Согласно прогнозам, это может произойти после запланированных на март этого года парламентских выборов, после которых произойдет переизбрание парламента (Второй палаты). Сената (Первой палаты) эти выборы не касаются.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказывал убеждение, что парламент примет достигнутый компромисс, но это может произойти не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года.

Нидерланды являются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение об ассоциации с Украиной. На последней стадии, уже после одобрительного голосования в парламенте и подписи монарха, этот процесс был приостановлен в связи с референдумом, на котором 61% голландцев проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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