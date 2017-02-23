Воевавший за Украину белорус стал беженцем в Польше

Воевавший за Украину гражданин Беларуси не получил обещанного гражданства и был вынужден бежать в Польщу, где ему дали статус беженца

Гражданин Беларуси, воевавший в зоне АТО за Украину в составе батальона "Донбасс" под позывным Рустам Дюк, не смог получить украинский паспорт и вынужден был бежать в Польшу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Беларус рассказал, что, бросив все в своей стране, поехал воевать в Донбасс еще в 2014 году.

"Буквально сразу же власти Украины взяли мои данные якобы для предоставления украинского гражданства и выдачи официальных документов солдата Нацгвардии и осенью того же года эти самые данные оказались в руках у сепаратистов и в интернете", - написал он.

"На моей учебе, работе, квартире и жизни в Беларуси можно было поставить крест. Вернуться можно было в тюрьму, потому как, благодаря украинской власти, на родине на всех нас заведены уголовные дела по статье "наемничество", - отметил он.

По словам белоруса, когда закончился срок его легального пребывания в Украине, он безуспешно пытался получить паспорт или убежище, чтобы избежать депортации. "В августе 2016 года мне пришлось нелегально перейти границу с Польшей, а после недельного марша по лесу и горам уже на польской стороне обратиться с просьбой об убежище", - добавил бывший боец.

Он отметил, что в Польше он четыре месяца провел в лагере для иностранцев, позже его выпустили в открытый лагерь, а затем на свободу.

"Сегодня же я получил письмо о том, что мне Республика Польша, чужая прежде страна, за которую я не воевал и для которой я был никто, предоставила мне статус беженца, за что я безмерно благодарен", - резюмировал он.

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