В Кропивницком по указке из РФ разобрали часть аэродрома - СБУ

Правоохранители говорят, что после завершения незаконной сделки по демонтажу разоблаченный на хищении имущества директор предприятия бежал в Россию

В Кропивницком на хищении имущества аэродрома разоблачено руководство украинско-российского предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что дельцы предоставили поддельные документы от одного из органов власти, по которым якобы получили контракт на реконструкцию нерабочей взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Как выяснили следователи, в действительности по указанию учредителя фирмы из России злоумышленники демонтировали аэродромные плиты и по фальшивым накладным вывезли их якобы в Одессу. В СБУ выяснили, что после завершения сделки директор предприятия скрывается в РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

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20 февраля 2017 года сообщалось, что Кропивницкий стал первым городом в Украине, который установил систему "умного" внешнего освещения OWLET.

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