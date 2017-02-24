О'Хэнлон: Конгресс может принять закон о санкциях против РФ

Научный сотрудник американского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон рассказал, при каких условиях Конгресс США может принять закон о санкциях против РФ





"Если будет обострение ситуации в Украине, а Трамп окажется безразличным к судьбе Украины и действиям России, я думаю Конгресс соберет конституционное большинство и примет закон. В противном случае - сомневаюсь", - заявил американский эксперт.





ред.) в отношении Путина", - отметил эксперт. По словам О'Хэнлона, Трампу будет трудно снять санкции без уступок Путина по Восточной Украине. "Он может решить не давить по крымскому вопросу, он может снять санкции, введенные 28 декабря Обамой в связи с вопросом выборов. Но мне кажется, что чрезвычайно сложно игнорировать тот факт, что Путин создает проблемы в Восточной Украине. Особенно в условиях жесткой позиции членов его партии (республиканцев, -.) в отношении Путина", - отметил эксперт.





16 февраля лидеры Демократической партии в Конгрессе США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, цель которого воспрепятствовать отмене санкций против Российской Федерации администрацией президента США Дональда Трампа . Ранее в Сенате США также был зарегистрирован аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой со стороны сенаторов Линдси Грема, Джона Маккейна , Марко Рубио и других.





Читайте подробнее в интервью: Майкл О'Хэнлон: Киев референдумом о НАТО испортит отношения с США





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.







