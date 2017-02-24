Волонтеры возмущены выборами в общественный совет при Минобороны

Волонтеры назвали выборы "подковерными" и заявили, что в общественный совет при Минобороны прошли никому не известные образования

Волонтеры заявляют, что в общественный совет при Минобороны прошли никому не известные образования вместо авторитетных волонтерских организаций.

Об этом по итогам состоявшихся сегодня выборов написал в своем Facebook волонтер Роман Синицын.

"Теперь воочию увидел, что такое пресловутое одобрямс и имитация общественности. В динамике. Это о том, как по формальным основаниям опытные пожилые чиновники и крючкотворы во главе с генералом Палием сбрили пару десятков реальных волонтерских организаций, зато протащили свои бутафорские ОО-шки по типу: "фонд генералов Львовщины", "фонд героев Советского союза", "религиозная община полного евангелия утренняя звезда в Голосеевском районе" и другой трешняк", - написал он.

При этом Синицын отмечает, что его заявление чиновники умудрились "потерять".

"В результате целый ряд реальных и действующих волонтерских организаций, которые сделали для АТО реально много и продолжают делать сейчас, в знак протеста покинули это шапито.Три десятка почти", - сообщил Синицын.

Информацию о скандале в Минобороны подтвердил также советник вице-премьер-министра Алексей Липириди.

"Скандал в Министерстве обороны. Волонтерские организации массово покинули проходящие сейчас выборы новой Громрады. Остались организации типа "союз советских генералов", "спилка жертв мин" и прочие трешовые объединения", - написал он в своем Facebook.

Журналист Роман Бочкала назвал произошедшее "классикой подковерного жанра", отметив, что многим волонтерским организациям просто не сообщили о мероприятии.

"Практически все авторитетные волонтерские организации отсеяли. Многим не сообщили о сегодняшнем мероприятии. Классика подковерного жанра. Зато наводнили совет какими-то непонятными фондами инвалидов и т.д.", - написал Бочкала в Facebook.

Спикер InformNapalm и представитель организации Свободные Люди Михаил Макарчук написал в Facebook: "К сожалению, я могу лично подтвердить это. Старый совок со своими ручными клоунами и в дальнейшем пытаются имитировать реформы и продолжать дерибан..."

В пресс-службе Минобороны корреспонденту ЛІГА.net по этому поводу сказали: "Вы о чем? Я не в теме? Какое собрание? Какие волонтеры?". После того как корреспондент второй раз попросил прокомментировать ситуацию с выборами в общественный совет, в пресс-службе сказали, что Минобороны не имеет к этому никакого отношения.

"Несмотря на то, что общественный совет при Минобороны, министерство никому не запрещает туда приходить… Я не думаю, что Министерство обороны имеет какое-то влияние на то, выбрать кого-то или не выбрать", - сказали в пресс-службе ведомства.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.