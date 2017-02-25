Во Львовской области восстановили взорванный памятник полякам

Во Львовской области на деньги местной общины восстановили памятник убитым полякам, взорванный в январе этого года

Во Львовской области на месте уничтоженного села Гута Пеняцкая восстановлен памятник полякам, убитым в 1944 военными Третьего Рейха с участием полицейских частей, в которых состояли украинцы. Об этом сообщает Польское радио





Львовский губернатор Олег Синютка сообщил, что мемориальный крест восстановлен за деньги местных украинцев. "Никаких денег из государственного или из местного бюджетов на восстановление памятника не было. И мне было очень приятно узнать, что это просто люди, которые живут вместе, причем - этнические украинцы, подумали, что они должны быть примером, как должны отныне вести себя украинцы и поляки, когда мы имеем общую российскую угрозу", - заявил он.





Синютка также выразил надежду, что в Польше восстановят разрушенные украинские памятники. "Мне кажется, что это тот шаг, который на 100% не ожидают наши враги", - отметил он.





Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что он не ожидал такого поворота событий. "Это очень приятно удивило. Правда, договоренности между обеими сторонами были несколько иными. Но, пожалуй, технические согласования этого всего состоятся позже", - сказал он.





10 января 2017 года правоохранители получили информацию о том, что в Гуте Пеняцкой уничтожен памятник полякам - жителям этого села, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году.





Местные СМИ отмечали, что информация об инциденте впервые появилась еще вечером 9 января в российских медиа, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января.





По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины. Виновным грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.





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