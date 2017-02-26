Репрессии и напряженность в Крыму усиливаются - замглавы Меджлиса

По словам Умерова, в Крыму стали задерживать не только якобы виновных, но и тех, кто пришел их поддержать

Напряженность и репрессии в Крыму усиливаются. С недавних пор началось давление и на адвокатов украинских политзаключенных. Об этом сообщил заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров в эфире телеканала 112.

"Напряженность только возрастает, репрессии только усиливаются и каждый раз придумывают все новые и новые варианты. Совсем недавно начали оказывать серьезное давление на адвокатов, которые осмеливаются… иметь дело с делами в Крыму", - констатировал он.

"В Крыму стали задерживать не только тех, кто с их точки зрения виноват, но и тех, кто пришел поддержать (задержанных - ред.)", - добавил Умеров.

Как отметил замгалвы Меджлиса, они наблюдают за митингами в поддержку крымских татар, которые сегодня проходили в Украине и мире, однако в Крыму никаких массовых мероприятий решили не проводить.

Ранее сегодня сообщалось, что в оккупированном Крыму ученого из Ялты Гурия Корнильева вызывают в Федеральную службу безопасности "для беседы". Ранее он отказался от получения российского гражданства и получил для проживания в Крыму вид на жительство.

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