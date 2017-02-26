Янукович: Фирташ и Левочкин режиссировали Майдан за моей спиной

Беглый экс-президент заявил, что якобы не знал о разгоне протестующих в Киеве и от своей должности не отказывался

В избиении студентов в ночь на 30 ноября 2013 года в Киеве виновны "радикалы", а за протестами в центре столицы, возможно, стояли тогдашний глава администрации Сергей Левочкин вместе с бизнесменом Дмитрием Фирташем. В то же время, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович о произошедшем не знал, а информацию получил только на следующее утро во время игры в теннис. Об этом Янукович заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

Беглый экс-президент утверждает, что не давал приказ разгонять протест и не отказывался потом от своей должности.

"Я был тогда в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране", - заявил он.

Янукович также сказал, что во время его побега в Крым из Донецка, под Мелитополем его якобы ждала сотня боевиков с тяжелым вооружением, которые должны были остановить кортеж и "всех расстрелять". Однако его якобы вовремя предупредили.

21 февраля Янукович заявил, что возвращаться не собирается, а вводить войска в Украину не просил.

Однако ранее было опубликовано письмо Януковича президенту РФ Владимиру Путину, в котором призывал ввести войска в Украину.

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