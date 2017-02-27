Главари боевиков угрожают с 1 марта прекратить поставки угля

Марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля на подконтрольную Украине территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята. Об этом говорится в заявлении главарей ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого соответственно, распространенном ресурсами боевиков.

"Если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в "ДНР/ ЛНР" и перестанем поставлять уголь в Украину", - говорится в тексте заявления.

Подотчетные Москве террористы утверждают, что для поставок угля "нет ни возможности, ни схемы оплаты", и угрожают "перестроить все производственные процессы и ориентировать их на рынок России".

По информации LIGA.net, во временно оккупированном Луганске фирмы, которые связаны с поставками топлива, боевики обязали вносить так называемый "дополнительный сбор". "Сказали, что, если хотите работать, - делитесь, причем заносить в приемную к Плотницкому", - отметил источник.

Читайте также: Блокада ОРДЛО и бакс-по-пять - мнение