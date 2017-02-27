Кто из депутатов летает в Минск и Москву: опубликован список имен

В условиях запрета на прямое авиасообщение между Киевом и Москвой желающие добраться до российской столицы вынуждены летать с пересадкой в Минске

За 2015-2016 годы из Киева в Минск и далее в столицу государства-агрессора РФ Москву летали 59 народных депутатов. Об этом со ссылкой на ответ Госпоргранслужбы на соответствующий депутатский запрос пишет глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар.

"Прямого авиасообщения с Москвой в Украине нет. На Москву из Киева летают через Минск. Здесь списки тех, кто за два прошедших года - годы войны с Россией - летали на Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву", - отметила она.

В обнародованном списке Госпогранслужбы некоторые из народных депутатов, по словам Сюмар, действительно летают именно в Минск - например, Ирина Геращенко, Анна Гопко или Андрей Иванчук.

"Но, думаю, уже известный Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Бойко, Мураев, Онищенко, Кивалов, Деркач, Рабинович, Тарута и многие другие вовсе не на переговоры в минском формате летали... Делайте выводы", - добавила нардеп.

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Фото: Facebook / Вікторія Сюмар

Прекращение прямого авиасообщения между Украиной и Россией распространяется и на частные самолеты. Для такого перелета при условии регистрации самолета в третьих странах нужно получать разрешение у украинской и российской власти.

Госавиаслужба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и РФ с 25 октября 2015 года.

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