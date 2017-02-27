Страна-агрессор РФ развернет в Крыму ЗРК Бук - СМИ

В штабе Черноморского флота РФ сообщили, что принципиальное решение о размещении Буков на полуострове уже принято

Военно-морской флот страны-агрессора России развернет в оккупированном Крыму зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Бук. Об этом сообщают Известия.

"Их задача - защита кораблей, подводных лодок и судов Черноморского флота от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. По мнению экспертов, военно-морские Буки вместе с зенитно-ракетными системами С-300 и С-400 Воздушно-космических сил России в случае необходимости полностью закроют небо над полуостровом и Черным морем", - отмечает издание.

В штабе Черноморского флота РФ сообщили, что принципиальное решение о размещении Буков в Крыму уже принято.

"Новые ЗРК поступят на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка (ЗРП), который базируется в Севастополе. На первом этапе ЗРП получит комплексы Бук-М2, а в последующем - более совершенные Бук-М3. Точная дата начала перевооружения пока неизвестна. Сейчас на вооружении 1096-го полка стоят зенитно-ракетные комплексы Оса", - говорится в сообщении.

Бук-М2 поражает самолеты и беспилотники на расстоянии от 3 до 45 км, крылатые и баллистические ракеты "берет" на дальности до 20 км.

Ракеты Бука достают цели на высоте 25 тыс. м. В то же время комплекс Оса поражает цели на расстоянии не более 10 км и на высоте чуть более 5 тысяч метров.

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В настоящее время в Крыму уже развернута 51-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России.

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11 февраля сообщалось, что Россия приведет противовоздушную оборону в повышенную готовность из-за учений Вооруженных Сил Украины около оккупированного Крыма.

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