Артеменко уже предлагает совместно с оккупантами управлять Крымом

Депутат предлагает "сохранить всем лицо", а также ввести двойной суверенитет или международную администрацию на переходный период под эгидой ООН/ОБСЕ

Оскандалившийся из-за Крыма народный депутат Андрей Артеменко заявляет, что не предлагал сдать полуостров в аренду, а якобы "искал компромисс", который позволил бы всем участникам конфликта "сохранить лицо". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

"Моя ключевая идея - предложить всем сторонам компромисс. Он должен отображать наши национальные интересы, но и позволить всем сторонам выйти из конфликта с сохраненным лицом", - сказал он.

Депутат отметил, что, по его мнению, Украина из конфликта с РФ должна выйти, сохранив границы 1991 года, но минский процесс для этого якобы не годится.

"Что касается Крыма, основой мирного урегулирования на полуострове может быть экспертная идея, например, двойной суверенитет. Или международная администрация на переходный период. Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно. Полуостров не может быть передан в аренду. Это территория Украины. Мы можем говорить о платном использовании некоторых инфраструктурных объектов... например, об использовании базы ЧФ РФ, которая сейчас и так находится в платном использовании и договор о таком использовании не денонсирован", - пояснил депутат.

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"Севастополь передан в пользование РФ на условиях двустороннего договора от 28 мая 1997 года о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины. То есть юридически Украина фактически передала Севастополь в аренду РФ. Если эти действия, по мнению ГПУ, являются преступлением, то где дела против президента Кучмы и депутатов Верховной Рады, которые подписывали и ратифицировали эти договоры?", - заявил Артеменко.

Помочь с урегулированием ситуации на востоке страны, по мнению Артеменко, могла бы международная администрация под руководством ООН и ОБСЕ.

"За два года она восстановит верховенство права на этих территориях и может адаптировать их к демократическим выборам. Процесс амнистии, который нужен, чтобы прекратить войну, будет проходить вместе с созданием международного трибунала", - сказал он и добавил, что также необходима всеохватывающая конституционная реформа, которая должна касаться не только статуса отдельных территорий Луганской и Донецкой областей.

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19 февраля 2017 года издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов, а 21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК - госизмена.

24 февраля Артеменко пришел на допрос в прокуратуру. Сегодня Артеменко вновь ждут на допрос.

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