Замглавы Меджлиса снова вызывают на допрос в ФСБ

Вчера Умеров сообщал, что репрессии и напряженность в Крыму усиливаются. К следователю ФСБ замглавы Меджлиса "приглашен" на 28 февраля

Заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова вызывают на допрос в ФСБ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"После некоторой паузы, на завтра, 28 февраля, к 16 часам я приглашён к следователю ФСБ на бульвар Франко", - написал он.

Вчера Умеров сообщал, что напряженность и репрессии в Крыму усиливаются и с недавних пор началось давление и на адвокатов украинских политзаключенных.

25 января в оккупированном Крыму задержали адвоката Умерова.

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