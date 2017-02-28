Замглавы Меджлиса снова вызывают на допрос в ФСБ
28.02.2017 00:25
Вчера Умеров сообщал, что репрессии и напряженность в Крыму усиливаются. К следователю ФСБ замглавы Меджлиса "приглашен" на 28 февраля
Ильми Умеров (фото - скриншот видео)
Заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова вызывают на допрос в ФСБ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"После некоторой паузы, на завтра, 28 февраля, к 16 часам я приглашён к следователю ФСБ на бульвар Франко", - написал он.
Вчера Умеров сообщал, что напряженность и репрессии в Крыму усиливаются и с недавних пор началось давление и на адвокатов украинских политзаключенных.
25 января в оккупированном Крыму задержали адвоката Умерова.
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