Глава Дельта банка подозревается в хищении 1,7 млрд гривень - ГПУ

Глава совета директоров и еще трое сотрудников подозреваются в хищении 1,7 млрд гривень средств банка

Департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины вручил подозрение главе совета директоров Дельта банка Поповой и еще трем лицам. Они подозреваются в хищении 1,7 млрд гривень средств банка. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"В зоне внимания следствия, в частности, подписание заведомо убыточных для Дельта банка договоров, по котороым 150 млн дол были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия", - уточнил генпрокурор.

"Изюминка банкиров - выведение денег на ООО "Бонни и Клайд" с дальнейшим побегом всех аферистов за границу", - сообщил также Луценко.

27 февраля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что, несмотря на то, что сотрудники ГПУ ежедневно задерживают на получении взяток некоторых чиновников, полицейских, судей, уголовные производства против них в судах находятся без продвижения.

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