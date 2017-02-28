Участники торговой блокады прекращают переговоры с Гройсманом

Участники торговой блокады заявили о "единстве" позиций Кремля и руководства Украины и отказались от дальнейших переговоров с премьером

Штаб торговой блокады заявил, что прекращает переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом из-за "единства позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины". Об этом штаб блокады сообщил в Facebook.

"Штаб заявляет, что не свернет блокаду ни при каких обстоятельствах, до полного выполнения наших требований (освобождение пленных и запрет торговли с оккупантами со стороны государства) и готов к противодействию любым попыткам силового разгона со стороны предателей Украины", - говорится также в сообщении.

27 февраля в штабе блокады ОРДЛО высказали мнение, что угрозы кремлевских марионеток о прекращении поставок угля, говорят о панике боевиков ЛНР/ДНР.

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