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Минсоцполитики и ПФУ рассчитают стоимость осовременивания пенсий

01.03.2017 03:57
Ведомства должны заняться созданием механизма осовременивания пенсий, который могут воплотить, если сохранятся объемы доходов в бюджет
Минсоцполитики и ПФУ рассчитают стоимость осовременивания пенсий
Павел Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Минсоцполитики и Пенсионному фонду рассчитать стоимость осовременивания пенсий. Об этом сообщает правительственный портал.

По словам Розенко, если доходы в бюджет сохранятся на том же уровне, то будет возможность пересчитать пенсии уже в ближайшее время. 

По данным на конец февраля, доходы в бюджет увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом, в государственные бюджеты - на 70%, а поступления в Пенсионный фонды выросли на 43% по сравнению с прошлым годом. 

Ведомства в кратчайшие сроки должны наработать механизм осовременивания пенсии и рассчитать конкретный ресурс, который для этого нужен. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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