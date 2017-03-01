Минюст: Украина ожидает от суда в Гааге предварительного решения

Украина ставит вопрос о введении предварительного решения Международного суда ООН, которое запретило бы России финансировать терроризм

Украина будет требовать в Международном суде ООН запретить финансирование терроризма Российской Федерацией. Об этом сегодня журналистам сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент LIGA.net.

"Будет представлять Украину группа специалистов. И мы будем обсуждать нарушения конвенции по поводу запрета дискриминации - речь идет о крымских татарах и украинских гражданах в Крыму и Донбассе и запрета финансирования терроризма", - сказал Петренко.

По его словам, Украина ожидает от суда предварительного решения о запрете России финансировать терроризм.

"Мы ставим вопрос о введении предварительного решения суда, которое запретило бы России совершать те действия, которые та совершает по поддержке финансирования терроризма", - сказал он.

Петренко отметил, что не сомневается в позитивном для Украины решении Международного суда ООН по этим вопросам.

В конце февраля была сформирована делегация Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН. Возглавила делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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